Vienne Le Feu au Lac La Cabane du Lac Châtellerault, 18 février 2024, Châtellerault. Le Feu au Lac Dimanche 18 février 2024, 08h00 La Cabane du Lac Inscription en ligne, 5km : 7€, 16 et 24km : 11€ tarif préférentiel jusqu’au 31 janvier 2024, 13€ ensuite. Courir Dans Chatellerault (CDC86) vous propose d’arpenter les magnifiques allées de la foret domaniale sur 3 nouveaux parcours.

-Inscription en ligne et renseignements sur le-feu-au-lac.fr La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.le-feu-au-lac.fr »}, {« type »: « email », « value »: « courirdanschatellerault86@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

