Vienne Découverte du jeu de rôle La Cabane du Lac Châtellerault, 1 février 2024, Châtellerault. Découverte du jeu de rôle 1 – 9 février 2024 La Cabane du Lac Entrée libre, sur réservation Venez incarner une pirate, un aventurier, un forgeron, une magicienne ou le personnage de votre choix au cours d’une partie de jeu de rôle. Si vous n’avez jamais fait de jeu de rôle, alors vous pourrez vivre une aventure où vos choix et le hasard influenceront l’histoire.

Après la partie est prévu un temps de debriefing, de présentation de jeux et d’échanges avec les joueurs.

Sur réservation uniquement, groupes de 3 à 5 personnes. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault

