Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault, 23 janvier 2024, Châtellerault. Rendez-vous papote 23 janvier et 26 mars 2024 La Cabane du Lac Entrée libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T20:00:00+01:00 Venez discuter des dernières nouveautés littéraires et de vos coups de cœur avec les bibliothécaires de la Cabane du Lac. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 80 »}] Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Code postal 86100 Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault Latitude 46.800676 Longitude 0.527157 latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/