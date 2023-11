Nuits de la lecture : lectures de textes d’autrices La Cabane du Lac Châtellerault, 19 janvier 2024, Châtellerault.

Nuits de la lecture : lectures de textes d’autrices Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 La Cabane du Lac Entrée libre, réservation conseillée

A tour de rôle, usagers et professionnels sont invités à lire à voix haute des textes écrits par des femmes.

Le but : promouvoir les femmes, souvent invisibilisées dans l’économie éditoriale.

Les textes devront être courts (durée 3 min maximum). Ils seront issus de la fiction (romans, poèmes, documentaires, théâtre) et devront porter sur le thème du « corps ».

Les textes issus d’une production personnelle sont les bienvenus.

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T20:30:00+01:00

