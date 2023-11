Historiettes et Cabanette La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Historiettes et Cabanette La Cabane du Lac Châtellerault, 17 janvier 2024, Châtellerault. Historiettes et Cabanette 17 janvier et 20 mars 2024 La Cabane du Lac Sur inscription. Des histoires pour les 0-3 ans à écouter en famille pour découvrir les sons, les mots, la musique et tout ce qui entoure les tout-petits. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 80 »}, {« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T10:00:00+01:00 – 2024-01-17T11:00:00+01:00

2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T11:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 3 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/