Les Maîtres du jeu La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Les Maîtres du jeu La Cabane du Lac Châtellerault, 5 janvier 2024, Châtellerault. Les Maîtres du jeu 5 janvier – 19 avril 2024, les vendredis La Cabane du Lac Entrée libre Chaque mois un membre de l’équipe choisi un jeu auquel il propose d’affronter les usagers de la Cabane du Lac. Les usagers peuvent venir le défier les vendredis après midi, si la personne est disponible. En cas de victoire un passeport jeu est tamponné (une case par membre de l’équipe) : l’objectif est de le compléter. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237080 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T15:00:00+01:00 – 2024-01-05T18:00:00+01:00

2024-04-19T15:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/