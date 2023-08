Soirée DéLire La Cabane du Lac Châtellerault, 20 octobre 2023, Châtellerault.

Soirée DéLire Vendredi 20 octobre, 18h30 La Cabane du Lac Entrée libre

Laissez-vous tenter par l’ambiance captivante et palpitante d’Halloween à La Cabane !

Un temps de jeux pour toute la famille dès 6 ans et de lectures pour les plus jeunes dès 3 ans.

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 80 »}, {« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

