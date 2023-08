Curiosités scientifiques La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Curiosités scientifiques La Cabane du Lac Châtellerault, 11 octobre 2023, Châtellerault. Curiosités scientifiques 11 octobre – 20 décembre, les mercredis La Cabane du Lac Sur inscription. Amusez-vous avec les expériences scientifiques des Petits débrouillards.

Tout public – Sur inscription. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 80 »}, {« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/