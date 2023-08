La semaine bleue La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne La semaine bleue La Cabane du Lac Châtellerault, 4 octobre 2023, Châtellerault. La semaine bleue Mercredi 4 octobre, 14h30 La Cabane du Lac Entrée libre Vieillir ensemble, une chance à cultiver ! Quel plus beau cadre que les alentours de La Cabane du Lac pour écouter des histoires avec nos aînés.

Toutes les générations sont les bienvenues pour écouter, jouer, marcher à son rythme et profiter de cet espace. Tout public. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:30:00+02:00 – 2023-10-04T16:30:00+02:00

2023-10-04T14:30:00+02:00 – 2023-10-04T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/