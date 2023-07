Soirée Jeux vidéos La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Soirée Jeux vidéos La Cabane du Lac Châtellerault, 29 septembre 2023, Châtellerault. Soirée Jeux vidéos Vendredi 29 septembre, 19h00 La Cabane du Lac Sur inscription. Venez jouer en famille sur les consoles et ordinateurs dernières générations dans la nouvelle structure culturelle de La Cabane du Lac.

Et si vous vous sentez d’une âme nostalgique, vous pourrez également jouer à nos consoles de rétro gaming.

Tout public à partir de 6 ans. Sur inscription. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

