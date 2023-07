Jeu découvre La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Jeu découvre La Cabane du Lac Châtellerault, 9 septembre 2023, Châtellerault. Jeu découvre 9 septembre – 2 décembre, les samedis La Cabane du Lac Entrée libre Une matinée, un jeu à découvrir !

Laissez-vous guider et profitez-en pour tester un nouveau jeu. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T13:00:00+02:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault

