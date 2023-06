Sieste sonore La Cabane du Lac Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Sieste sonore La Cabane du Lac Châtellerault, 28 juillet 2023, Châtellerault. Sieste sonore Vendredi 28 juillet, 14h00 La Cabane du Lac Sur inscription. Dans un espace propice à la détente, fermez les yeux et laissez-vous porter par un environnement sonore plein de douces surprises.

Merci d’amener tapis de sol, couverture, bandeau pour les yeux et doudou.

Tout public. Sur inscription. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549237080

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T14:45:00+02:00

