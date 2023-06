Shoot ton Lac La Cabane du Lac Châtellerault, 24 juillet 2023, Châtellerault.

Shoot ton Lac Lundi 24 juillet, 10h00, 14h00 La Cabane du Lac Sur inscription.

En équipe, en famille ou en solo, votre appareil photo ou smartphone à la main, partez à la recherche de la photo idéale.

10 thèmes définis, 1 journée ou 1h selon votre envie pour arpenter le site du Lac, ses rues, son quartier, la forêt, et rapporter les 10 clichés qui selon vous illustrent le mieux la thématique.

Ouvert aux ados, adultes et enfants maîtrisant la prise de vues.

2 niveaux de difficulté : enfants et ado-adultes.

Les participants doivent être en capacité de transférer leurs photos au choix par mail, carte mémoire ou câble USB.

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549237080

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-24T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

