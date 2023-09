Balèti De ferme en ferme La Cabane du berger, Thézan-des-Corbières (11), 3 septembre 2023, .

Balèti De ferme en ferme Dimanche 3 septembre, 17h00 La Cabane du berger, Thézan-des-Corbières (11) gratuit

Dans la cadre de l’opération De ferme en Ferme, la productrice Emmanuelle Bernier de la Cabane du Berger ouvre les portes de son exploitation toute la journée.

Visite des champs de lavande et de la ferme des animaux, animations pour enfants l’après-midi (découverte de la musique des plantes, tapis à histoire, atelier créatif)

Repas paysan, le midi sur réservation (10€, 06 09 38 68 74). Possibilité de pique-niquer sur place (interdit de fumer, sauf emplacement réservée).

A 17 heures, initiation aux danses traditionnelles pour les petits et les grands

A 18 heures, balèti avec le groupe Farand’Oc (gratuit).

Pour venir : depuis Thézan-les-Corbières, prendre la route de la mer (vers Sigean). En sortant du village de Thézan, faire un ou deux Km et tourner à gauche au vers le Domaine de Sault. Parking et petite promenade sur un chemin de campagne (environ 15 minutes à pied, prendre chapeau, bouteille d’eau et baskets) pour accéder à la Cabane du berger (attention, il est strictement interdit de fumer sur le trajet, gros risque d’incendie)

La Cabane du berger, Thézan-des-Corbières (11) Domaine du Sault

