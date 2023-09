Cet évènement est passé les outils anciens de jardinier « entre rêve et réalité » La Cabane de Saint Fiacre Juillé Catégories d’Évènement: Juillé

Sarthe les outils anciens de jardinier « entre rêve et réalité » La Cabane de Saint Fiacre Juillé, 16 septembre 2023, Juillé. les outils anciens de jardinier « entre rêve et réalité » 16 et 17 septembre La Cabane de Saint Fiacre entrée libre au chapeau. Découverte et visite commentées d’un patrimoine d’outils anciens des jardiniers d’autrefois du XVIIème au milieu du XXème Siècle et son jardin d’Eole, démonstration au jardin de l’utilisation de certains outils insolites….! La Cabane de Saint Fiacre 6 voie gallo romaine 72170 juillé Juillé 72170 La Ronceraie Sarthe Pays de la Loire Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Denoix Serge Détails Catégories d’Évènement: Juillé, Sarthe Autres Lieu La Cabane de Saint Fiacre Adresse 6 voie gallo romaine 72170 juillé Ville Juillé Departement Sarthe Lieu Ville La Cabane de Saint Fiacre Juillé latitude longitude 48.244341;0.1212

La Cabane de Saint Fiacre Juillé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juille/