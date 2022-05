LA CABANE DE MME FILOSA : UN CABINET DE CURIOSITÉ Vay, 1 juin 2022, Vay.

LA CABANE DE MME FILOSA : UN CABINET DE CURIOSITÉ Esat Val de Vay 9 Lieu-dit Le Château Vay

2022-06-01 – 2022-06-01 Esat Val de Vay 9 Lieu-dit Le Château

Vay Loire-Atlantique

Artiste coiffeuse, elle officie dans son atelier, au nom de Mme Filosa. Après les confinements successifs, et la crise covid, elle reprend sa blouse et ses ciseaux et s’accroche à sa maxime « l’ART est un soin ». L’acte de couper les cheveux et l’acte artistique sont des propositions de RÉPARATION aux souffrances individuelles et collectives encourues depuis le 1er confinement en mars 2020. La proposition artistique de Sofie Vinet est d’aller vers les gens en posant la cabane de Mme Filosa dans des lieux du quotidien, et de faire de l’Art un lieu de rencontre avec la culture et les autres, nos voisins, nos collègues… d’exprimer ensemble « CE QUI NOUS FAIT DU BIEN ».

La cabane de Mme Filosa s’installe dans des lieux du quotidien pour faire de l’Art un lieu de rencontre avec les autres et avec soi-même.

Découverte de la cabane en présence de l’artiste et performance coupe de cheveux.

Entrée libre

Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Résidence de territoire de Sofie Vinet, artiste plasticienne

