La Verticale des Bios La Cabane de l’Oubli Saint-Maixant, 22 juillet 2023, Saint-Maixant.

Saint-Maixant,Gironde

Venez passer un agréable moment entre amis ou en famille pour découvrir les vignerons Bios de SaintBioose à Saint-Maixant.

Au programme :

Balades pédagogiques de 45 minutes dans les vignes avec ateliers découvertes (départ libre entre 14h à 18h),

Jeu de piste (pour les enfants),

Une dégustation offerte à partir de 19h, avec découverte des vins de la propriété,

De 20h à minuit, repas vigneron (à réserver de préférence) et soirée musicale..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. .

La Cabane de l’Oubli Lieu-dit Cussol

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a pleasant moment with friends or family to discover the Saint-Bioose organic winegrowers in Saint-Maixant.

Program:

45-minute educational walks in the vineyards with discovery workshops (free departure between 2pm and 6pm),

Treasure hunt (for children),

Wine tasting starting at 7pm, with discovery of the estate’s wines,

From 8pm to midnight, a winegrower’s meal (reservations recommended) and a musical evening.

Venga a pasar un momento agradable con amigos o en familia para descubrir los viticultores ecológicos de Saint-Bioose, en Saint-Maixant.

En el programa

Paseos pedagógicos de 45 minutos por los viñedos con talleres de descubrimiento (salida libre entre las 14:00 y las 18:00 h),

Búsqueda del tesoro (para niños),

Cata de vinos a partir de las 19:00 h, para descubrir los vinos de la finca,

De 20:00 a 24:00, una comida de viticultores (se recomienda reservar) y una velada musical.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment mit Freunden oder der Familie, um die Biowinzer von SaintBioose in Saint-Maixant kennenzulernen.

Auf dem Programm stehen:

Pädagogische Spaziergänge von 45 Minuten in den Weinbergen mit Entdeckungsworkshops (freier Start zwischen 14 und 18 Uhr),

Schnitzeljagd (für Kinder),

Eine angebotene Weinprobe ab 19 Uhr, bei der die Weine des Weinguts entdeckt werden,

Von 20 Uhr bis Mitternacht, Winzermahlzeit (am besten reservieren) und musikalischer Abend.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Sauternes Graves Landes Girondines