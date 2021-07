La cabane de l’éclusier Le Teich, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Le Teich.

Visitez de la cabane de l’éclusier entre les observatoires 8 et 9.

C’est une façon originale d’accueillir le public à l’intérieur de la Réserve Ornithologique. Accueillis par un guide, les visiteurs pourront y découvrir le petit Cabinet de curiosités naturalistes, une présentation de crânes, squelettes, plumes et autres éléments de découverte pour voir la nature autrement. ils auront également l’occasion de faire un « voyage dans le temps » grâce à une exposition de photographies qui leur permettront de se rendre compte de l’évolution des paysages du site et son histoire.

Une histoire de plumes

dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT Le Teich