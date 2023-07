Concert à La Cabane de la plage : Les Fines Pollettes La Cabane de la Plage Royère-de-Vassivière, 28 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Concert à la Cabane style Fanfare Tropicool

Menu unique durant ces soirées à partir de 19h00

START MUSIC: 21h00.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

La Cabane de la Plage

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert at the Cabane Fanfare Tropicool style

Unique menu during these evenings from 19h00???????

START MUSIC: 9:00 pm ????

Concierto en la Cabane Fanfare al estilo Tropicool

Menú único para estas veladas a partir de las 19h00???????

INICIO DE MÚSICA: 21h00 ????

Konzert in der Cabane Stil Fanfare Tropicool

Einzigartiges Menü an diesen Abenden ab 19.00 Uhr???????

START MUSIC: 21.00 Uhr ????

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière