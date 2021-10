Paris Les Déchargeurs île de France, Paris La cabane aux merveilles Les Déchargeurs Paris Catégories d’évènement: île de France

La cabane aux merveilles Les Déchargeurs, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 26 novembre 2021 :

jeudi, vendredi de 19h15 à 20h15

Théâtre-chanson Un spectacle musical présenté par le collectif Ne parlez jamais à des inconnus. De et avec Justine Chasles Musique et arrangements Nicolas Porcher Mise en scène Romane Le-Hyaric Synopsis : Mademoiselle J. vit recluse dans un lieu secret, protégée de l’agitation extérieure. Dans ce refuge tout juste à sa taille, elle fabrique des chansons qui racontent son histoire : celle d’une jeune femme effrayée par le monde qui l’entoure, et qui découvre sa voix comme un moyen d’exister. Dans un dispositif électro-acoustique en duo guitare-voix, elle joue à faire spectacle de son intimité et se confronte à elle-même et au monde qui l’entoure. Teaser Spectacles -> Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des déchargeurs Paris 75001

Contact :Théâtre des Déchargeurs 01 42 36 00 02

