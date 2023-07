Spectacle « Moon / Cabinet de curiosités lunaires » de la Compagnie Barks La Cabane aux loisirs Magnanville Catégories d’Évènement: Magnanville

Yvelines Spectacle « Moon / Cabinet de curiosités lunaires » de la Compagnie Barks La Cabane aux loisirs Magnanville, 8 août 2023, Magnanville. Spectacle « Moon / Cabinet de curiosités lunaires » de la Compagnie Barks Mardi 8 août, 11h00 La Cabane aux loisirs Accessible uniquement aux enfants inscrits au centre de loisirs. La bascule, poème sans gravité Comment échapper à la gravité ? Pour répondre à cette question, Bastien Dausse conçoit et réalise des objets-sculptures qui lui permettent de s’affranchir des lois physiques. Pensée comme une extension de son corps, la bascule va le libérer de son poids lui permettant ainsi de développer un champ des possibles physiques et poétiques dans cette relation de corps à corps avec l’objet. La Cabane aux loisirs 6 avenue des Érables 78200 Magnanville Magnanville 78200 Yvelines Île-de-France Accueil de loisirs sans hébergement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T11:00:00+02:00 – 2023-08-08T12:00:00+02:00

2023-08-08T11:00:00+02:00 – 2023-08-08T12:00:00+02:00 ©Compagnie Barks Détails Catégories d’Évènement: Magnanville, Yvelines Autres Lieu La Cabane aux loisirs Adresse 6 avenue des Érables 78200 Magnanville Ville Magnanville Departement Yvelines Lieu Ville La Cabane aux loisirs Magnanville

La Cabane aux loisirs Magnanville Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magnanville/