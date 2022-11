CHORALE CHANT’ELLERAULT La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

La chorale Mixte Chant’ellerault La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine La chorale Mixte Chant’ellerault, créée en 1960 et dirigée depuis 2003 par Florence Grimal, est une association partenaire du Conservatoire de Châtellerault.

Elle est ouverte à des adultes néophytes comme à des praticiens de la musique. Son répertoire est principalement axé sur la Chanson française.

Elle prépare actuellement un spectacle intitulé CARTES POSTALES autour des noms de villes et de pays.

Ses répétitions ont lieu au Conservatoire le mercredi de 20h30 à 22h30. Répertoire pour la Cabane à sucre… d’orge, le jeudi 15 décembre à 18h :

– Belle-Ile en Mer (L.Voulzy)

– Vancouver (V.Sanson)

– Au café des délices (P.Bruel)

– Lettre à France (M.Polnareff)

– La Chica de Cuba (P.Lavil)

– La quête (J.Brel)

– Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? (Ray Ventura)

