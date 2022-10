Chœur d’Hommes de Châtellerault A Mâles Gammes La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Chœur d'Hommes de Châtellerault A Mâles Gammes Mardi 13 décembre, 18h30 La cabane à sucre… d'orge

Entrée libre

Le Chœur d’hommes de Châtellerault A Mâles Gammes, sous la direction du chef de chœur Aurélien Poyant, vous propose des chants traditionnels autour des différentes coutumes de Noël de nos régions La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le Chœur d’hommes de Châtellerault A Mâles Gammes est l’un des ensembles vocaux de l’association A VOUS DE JOUER ! dont le chef de chœur est Aurélien Poyant.

Depuis sa création, cet ensemble se consacre au répertoire pour chœur d’hommes et plus particulièrement aux polyphonies régionales. A Mâles Gammes se produit un peu partout dans le département ; il est régulièrement invité par d’autres chœurs et participe à de nombreux projets sur le territoire de Grand-Châtellerault.

