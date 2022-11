Atelier de fabrication d’oranges décoratives La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Atelier de fabrication d’oranges décoratives La cabane à sucre… d’orge, 10 décembre 2022, Châtellerault. Atelier de fabrication d’oranges décoratives Samedi 10 décembre, 14h00 La cabane à sucre… d’orge

Proposé l’association Accueillir et Vivre Ensemble à Châtellerault La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez créer vos oranges décoratives qui dégageront (du moins nous l’espérons) une bonne odeur dans la pièce.

Ces oranges peuvent aussi, après, être placées dans des placards et on dit qu’elles éloignent les mites (est-ce un mythe ? vous nous en reparlerez) À apporter avec vous : oranges, clous de girofle…

Accessoires fournis si besoin : Nous apporterons des oranges, des clous de girofle ainsi que des brindilles et branchages.

