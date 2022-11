Créations d’un calendrier et / ou d’une étoile en origami La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Créations d’un calendrier et / ou d’une étoile en origami La cabane à sucre… d’orge, 7 décembre 2022, Châtellerault. Créations d’un calendrier et / ou d’une étoile en origami Mercredi 7 décembre, 14h00 La cabane à sucre… d’orge

Gratuit, accès libre

En attendant Noël… La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Création d’un calendrier

Un objet à réaliser soi-même, utile toute l’année et décoratif : un calendrier en 3 dimensions !

À l’aide de ciseaux et de tubes de colle, les participants construisent un calendrier dodécaèdre (volume à 12 faces). Création d’une étoile en origami

Avez-vous déjà donné naissance à une étoile ?

La recette : je découpe, je plie, je replie, et… une étoile apparaît au creux de mes mains ! En continu, de 14h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:00:00+01:00

2022-12-07T17:00:00+01:00 Espace Mendès France

Détails Catégories d'évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La cabane à sucre... d'orge Adresse Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Ville Châtellerault

