Les Bluettistes La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Les Bluettistes La cabane à sucre… d’orge, 5 décembre 2022, Châtellerault. Les Bluettistes Lundi 5 décembre, 17h00 La cabane à sucre… d’orge

Entrée libre

La chorale les Bluettistes Châtellerault La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine La chorale les Bluettistes Châtellerault a été créée en 1977.

Dirigée aujourd’hui par Aurélien Poyant, elle est composée d’une vingtaine de choristes répartis en 3 pupitres, soprane alti et homme (basse et ténor), son répertoire est varié ; les thèmes sont Amitié et voyage. La chorale est ouverte à tous, les répétitions ont lieu tous les lundis de 14h15 à 16h15 (sauf vacances scolaires) au conservatoire Clément Janequin de Châtellerault.

Nous participons à diverses prestations fête de la musique, Noël, animations dans les maisons de retraites à Châtellerault et ailleurs (La Puye, Naintré), concert rencontre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T17:00:00+01:00

2022-12-05T17:45:00+01:00

