Place Moulierat, le samedi 25 septembre à 14:00

**Découvrez le studio mobile de la lucarne et assistez à la naissance d’un film.** Autour du thème du rêve, ateliers conte et arts plastiques, pour grands et petits, tournage et collecte de rêves, restitution du film en cours en fin de journée. Entrée libre et gratuite, passe sanitaire pour les personnes majeures. Découvrez le studio mobile de la lucarne et assistez à la naissance d’un film. Place Moulierat 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:30:00

