Repair Café de La Chapelle-sur-Erdre
Samedi 21 octobre, 14h00
La cabane à jeux
Essayons de réparer ensemble les objets du quotidien !

Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation :

REPAIR CAFE incluant réparation de VELOS

GRATUIT, SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Pour vous inscrire : envoyez-nous un email avec : votre nom, prénom, email, téléphone et le type d’objet que vous souhaiteriez réparer, ou appelez la Maison Pour Tous.

animation@letransistore.org

animation@letransistore.org

contact@mptlachapelle.com – 02 40 93 68 19

La cabane à jeux
10 rue François Clouet
44240 La Chapelle-sur-Erdre

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

