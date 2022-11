LA CABANE À HISTOIRES, 18 janvier 2023, .

LA CABANE À HISTOIRES



2023-01-18 10:30:00 – 2023-01-18

Nos sept amis se réunissent une nouvelle fois pour jouer et se laisser aller au plaisir de la lecture. Et dans la merveilleuse cabane, ce sont quatorze nouveaux albums de la littérature enfantine contemporaine qui voient leurs illustrations prendre vie et s’animer… Des histoires attachantes, tendres, poétiques ou rigolotes. On sourit, on rêve, on réfléchit, on grandit aussi.

Série de plusieurs courts-métrages.

A partir de 3 ans.

+33 4 67 09 78 61 http://montblanc34.com/

