Lecture d’une sélection d’albums jeunesse à destination des 0- 3 ans par Marie Christine. En partenariat avec Lire et Faire Lire.

Gratuit, sur réservation.

Un moment de lectures à partager avec les tout petits Médiathèque la Cabane 14 rue Georges Portmann 33560 Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie Gironde

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:30:00

