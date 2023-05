La cabane 2 Yeux 10 Doigts Paris Plages / Espace des bibliothèques Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris La cabane 2 Yeux 10 Doigts Paris Plages / Espace des bibliothèques, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans. gratuit

En avant-première, venez dessiner et/ou écouter des histoires dans la cabane 2 Yeux, 10 Doigts ! Rendez-vous à l’espace des bibliothèques de Paris Plages pour découvrir cette cabane ! Elle accueille des ateliers créatifs plastiques et des lectures d’albums de la série vidéo 2 Yeux, 10 Doigts, les tutos des bibliothèques de Paris à destination du jeune public. Retrouvez également tous les tutos en ligne sur le compte YouTube des bibliothèques de Paris. Création Studio Line & Raphaël, d’après la conception graphique de Joëlle Dimbour. Production : Bibliocité. Paris Plages / Espace des bibliothèques Quai de Seine 75019 Paris Contact :

