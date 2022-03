La Buzeenne Buzy Buzy Catégories d’évènement: Buzy

Pyrénées-Atlantiques

La Buzeenne Buzy, 20 mars 2022, Buzy. La Buzeenne Buzy

2022-03-20 09:15:00 – 2022-03-20

Buzy Pyrénées-Atlantiques Buzy Départ à 9h15 pour le 15.5km

Départ à 9h45 pour le 8km

Marche 8km départ à 9h47

Marche familiale départ à 9h30

Inscriptions sur le site pyreneeschrono.fr Départ à 9h15 pour le 15.5km

Départ à 9h45 pour le 8km

Marche 8km départ à 9h47

Marche familiale départ à 9h30

Inscriptions sur le site pyreneeschrono.fr Départ à 9h15 pour le 15.5km

Départ à 9h45 pour le 8km

Marche 8km départ à 9h47

Marche familiale départ à 9h30

Inscriptions sur le site pyreneeschrono.fr buzy

Buzy

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT Vallée d’Ossau

Détails Catégories d’évènement: Buzy, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Buzy Adresse Ville Buzy lieuville Buzy Departement Pyrénées-Atlantiques

Buzy Buzy Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buzy/

La Buzeenne Buzy 2022-03-20 was last modified: by La Buzeenne Buzy Buzy 20 mars 2022 Buzy Pyrénées-Atlantiques

Buzy Pyrénées-Atlantiques