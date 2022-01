La Butte Saint-Christophe Villers-Saint-Frambourg-Ognon Villers-Saint-Frambourg-Ognon Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Frambourg-Ognon

La Butte Saint-Christophe Villers-Saint-Frambourg-Ognon, 13 février 2022, Villers-Saint-Frambourg-Ognon. La Butte Saint-Christophe Villers-Saint-Frambourg-Ognon

2022-02-13 10:00:00 – 2022-02-13 13:30:00

Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise Villers-Saint-Frambourg-Ognon À 40 km au nord de Paris, au cœur de la forêt domaniale d’Halatte, Saint-Christophe veille toujours sur la grande clairière et le village de Fleurines. Randonnée Nature accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. À 40 km au nord de Paris, au cœur de la forêt domaniale d’Halatte, Saint-Christophe veille toujours sur la grande clairière et le village de Fleurines. Randonnée Nature accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04 À 40 km au nord de Paris, au cœur de la forêt domaniale d’Halatte, Saint-Christophe veille toujours sur la grande clairière et le village de Fleurines. Randonnée Nature accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. Karuna Nature

Villers-Saint-Frambourg-Ognon

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Villers-Saint-Frambourg-Ognon Autres Lieu Villers-Saint-Frambourg-Ognon Adresse Ville Villers-Saint-Frambourg-Ognon lieuville Villers-Saint-Frambourg-Ognon