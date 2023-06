Tèrra Aventura : Gare à la trempette ! La Bussière, 30 juin 2023, La Bussière.

La Bussière,Vienne

Gare à la trempette ! C’est le précepte du Poï’z « Ziclou au bord de l’eau » qui vous accompagnera sur cette quête à bicyclette. Il faudra veiller à ne pas vous retrouver dans la Gartempe comme la statue d’un buste romaine que cherchent à dénicher Ziclou et ses compagnons près de Saint-Pierre-de-Maillé et La Bussière..

La Bussière 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Watch out for the dip! This is the precept of the Poï?z » Ziclou au bord de l’eau » which will accompany you on this bicycle quest. You will have to be careful not to end up in the Gartempe like the statue of a Roman bust that Ziclou and his companions are trying to unearth near Saint-Pierre-de-Maillé and La Bussière.

¡Cuidado con mojarse! Este es el precepto del Poï?z « Ziclou au bord de l’eau » que le acompañará en esta búsqueda en bicicleta. Habrá que tener cuidado para no acabar en el Gartempe como la estatua de un busto romano que Ziclou y sus compañeros intentan desenterrar cerca de Saint-Pierre-de-Maillé y La Bussière.

Pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst! Das ist der Leitspruch des Poï?z « Ziclou au bord de l’eau », der Sie auf dieser Suche mit dem Fahrrad begleiten wird. Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht wie die Statue einer römischen Büste, die Ziclou und seine Gefährten in der Nähe von Saint-Pierre-de-Maillé und La Bussière aufspüren wollen, in der Gartempe landen.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou