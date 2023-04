Balade nature Un jour plus long que la nuit 6 route Saint-Pierre, 24 juin 2023, La Bussière.

Découvrons les paysages d’une vallée enchanteresse. Utilisons les pigments de la nature dont les couleurs n’auront de cesse de nous surprendre jusqu’aux derniers rayons du soleil.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 22:30:00. .

6 route Saint-Pierre Mairie La Bussière

La Bussière 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Let us discover the landscapes of an enchanting valley. Let us use the pigments of nature whose colors will not cease to surprise us until the last rays of the sun

Descubramos los paisajes de un valle encantador. Utilicemos los pigmentos de la naturaleza cuyos colores no dejarán de sorprendernos hasta los últimos rayos del sol..

Entdecken wir die Landschaften eines bezaubernden Tals. Nutzen wir die Pigmente der Natur, deren Farben uns bis zum letzten Sonnenstrahl immer wieder überraschen werden

Mise à jour le 2023-04-25 par ACAP