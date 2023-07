A la rencontre des producteurs : La Miellerie Dandelion La Bussière-Montbrun Dournazac, 7 août 2023, Dournazac.

Dournazac,Haute-Vienne

Venez répondre à vos questions sur le travail de l’apicultrice et le monde fascinant des abeilles. Présentation de la miellerie, découverte du verger et éveil des papilles. A l’issue de la visite, faites votre marché : vente des produits de la ruche et du verger. Pensez à apporter vos paniers !.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 18:00:00. .

La Bussière-Montbrun

Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and answer your questions about the beekeeper?s work and the fascinating world of bees. See the honey house, discover the orchard and awaken your taste buds. At the end of the visit, you can shop for products from the beehive and orchard. Don’t forget to bring your baskets!

Venga y responda a sus preguntas sobre el trabajo de un apicultor y el fascinante mundo de las abejas. Vea la casa de la miel, descubra el huerto y deleite su paladar. Al final de la visita, podrá hacer sus compras vendiendo productos de la colmena y el huerto. ¡No olvide traer sus cestas!

Beantworten Sie Ihre Fragen über die Arbeit der Imkerin und die faszinierende Welt der Bienen. Vorstellung des Honigraums, Entdeckung des Obstgartens und Anregung der Geschmacksnerven. Am Ende des Besuchs können Sie einkaufen gehen: Verkauf von Produkten aus dem Bienenstock und dem Obstgarten. Denken Sie daran, Ihre Körbe mitzubringen!

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus