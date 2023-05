Route de la rose en fête au château de la Bussière 35 Rue du Château, 20 mai 2023, La Bussière.

Une véritable déambulation inédite, parfumée, sonore, artistique, poétique et gourmande dédiée aux passionnés de roses, aux jardiniers en herbe et aux adeptes de nature s’offre à vous.. Familles

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . 9.5 EUR.

35 Rue du Château

La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire



A real original, fragrant, sound, artistic, poetic and greedy stroll dedicated to rose lovers, budding gardeners and nature lovers is offered to you.

Se le ofrece un paseo original, perfumado, sonoro, artístico, poético y gastronómico dedicado a los amantes de las rosas, a los jardineros en ciernes y a los apasionados de la naturaleza.

Ein neuer Spaziergang mit Düften, Klängen, Kunst, Poesie und Gaumenfreuden für Rosenliebhaber, angehende Gärtner und Naturfreunde steht Ihnen bevor.

