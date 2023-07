Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Château de La Bussière La Bussière La bussiere, 16 septembre 2023, La bussiere.

Cette année, et en lien avec la thématique nationale, le Château de La Bussière souhaite mettre en lumière le patrimoine vivant et les métiers d’art. A cette occasion, créateurs et artisans d’art s’installeront à l’intérieur du château pour présenter leur travail et savoir-faire unique. Vous découvrirez les secrets qui se cachent derrière la taille de cristal, les décors peints, la céramique, …

En parallèle de cette programmation, nous proposons cette année encore les visites insolites du château. Au programme : découverte guidée des chambres de bonnes, des greniers à grain ou encore du colombier du château.

La Bussière Rue d'Escrignelles, La bussiere

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

