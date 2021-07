Saint-Hilaire-de-Riez Stade de la forêt - St Hilaire Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée La Burrasca – Marée Noire Stade de la forêt – St Hilaire Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Stade de la forêt – St Hilaire, le jeudi 19 août à 21:00

4 femmes se trouvent dans un futur bouleversé. Leur monde a brûlé. Et cette grue est là, majestueuse et survivante. À la manière d’une marée noire qui s’échoue sur une plage, ces femmes s’accrochent à ce qu’elles peuvent. Leur passé leur colle à la peau mais elles ont un monde à laisser et un autre à refaire. Elles pouvaient être mère, ouvrière, citadine, amoureuse, immigrée ou acrobate. Mais que sont-elles aujourd’hui ? Dans ce décor post apocalyptique, nous questionnons notre avenir, vivantes, enragées, nous nous libérons de nos chaines, pour mieux l’imaginer.

Sur inscription

2021-08-19T21:00:00 2021-08-19T21:45:00

