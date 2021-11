La Buonasera: Piazza Aperta Mas des Oursons, 18 décembre 2021, Pont-de-Crau.

La Buonasera: Piazza Aperta

Mas des Oursons, le samedi 18 décembre à 17:00

– Piazza Aperta • Nouvelle Création 2022 – Germana MASTROPASQUA & Xavier REBUT – chant Anne-Sophie CHAMAYOU, violon Sébastien SPESSA, guitares Maïeul CLAIREFOND, guitare basse Mise en espace – Heidi KIPFER [Concert étape de travail dans le cadre d’une résidence artistique] Avec leur formation LA BUONASERA, Germana et Xavier explorent les plus belles mélodies italiennes, celles d’un sud qui chante et enchante. Après VOIX D’ITALIE ils poursuivent dans leur nouvelle création PIAZZA APERTA ce voyage vocal et instrumental : aux morceaux issus de recherches et collectages, viennent s’ajouter les compositions de Xavier, inspirées des univers musicaux italiens traditionnels, côtoyés et pratiqués depuis tant d’années par les deux chanteurs. Ils nous racontent une musique inventive et joyeuse, poétique ou drôle parfois, mais qui surtout prend aux tripes. De Rome en descendant la botte les voix sont tour à tour populaires, naturelles ou évoquent le bel canto comme les multiples identités de la culture italienne. LA BUONASERA nous emmène là où la musique nous réunit, nous émeut, nous conte des merveilles, on se laisse transporter sur une PIAZZA APERTA, une place ouverte où laisser chanter ses rêves avec l’urgence de les partager… Et cette création est également le projet d’un ALBUM, un enregistrement sur mesure du parcours de LA BUONASERA, avec la collaboration de Davide Ambrogio poly-instrumentiste calabrais, en tant qu’artiste invité. Infos : Samedi 18 décembre 2021 • 17h00 ARLES – Mas des Oursons (32 chemin du pont, Pont de Crau 13200) Entrée libre participation Une Production Arts et Musiques en Provence

2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T18:30:00