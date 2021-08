Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde, Val-de-Livenne La Bulle Verte: Exploration tranquille du vignoble à vélo électrique au château des Tourtes Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

La Bulle Verte: Exploration tranquille du vignoble à vélo électrique au château des Tourtes Val-de-Livenne, 16 octobre 2021, Val-de-Livenne. La Bulle Verte: Exploration tranquille du vignoble à vélo électrique au château des Tourtes 2021-10-16 09:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Val-de-Livenne Gironde Val-de-Livenne A- Excursion Coup d’oeil: Balade à vélo audio-guidée dans le vignoble avec viste des chais et dégustation des vins du domaine.

B- Excursion Pique Nique: Proposition A + pique nique

C- Excursion Oenologique: Proposition A + atelier assemblage

LALLEZ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

