Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin La Bulle fête son onzième anniversaire Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

La Bulle fête son onzième anniversaire Saint-Quentin, 18 septembre 2021, Saint-Quentin. La Bulle fête son onzième anniversaire 2021-09-18 19:30:00 – 2021-09-18 00:00:00

Saint-Quentin Aisne 10 10 La Bulle fête son onzième anniversaire !

Rendez-vous le 18 septembre de 19h30 à minuit pour une soirée mousse à la patinoire !

Tarif unique de 10 € / personne (si réservation avant le 17 septembre).

Renseignements au 03.23.65.45.35 La Bulle fête son onzième anniversaire !

Rendez-vous le 18 septembre de 19h30 à minuit pour une soirée mousse à la patinoire !

Tarif unique de 10 € / personne (si réservation avant le 17 septembre).

Renseignements au 03.23.65.45.35 +33 3 23 65 45 35 https://labullesaintquentin.fr/ La Bulle fête son onzième anniversaire !

Rendez-vous le 18 septembre de 19h30 à minuit pour une soirée mousse à la patinoire !

Tarif unique de 10 € / personne (si réservation avant le 17 septembre).

Renseignements au 03.23.65.45.35 La Bulle dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.83919#3.28558