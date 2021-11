Toulouse Centre d’animation des Chamois Haute-Garonne, Toulouse La Bulle des parents Centre d’animation des Chamois Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Bulle des parents Centre d’animation des Chamois, 19 février 2022, Toulouse. La Bulle des parents

Centre d’animation des Chamois , le samedi 19 février 2022 à 10:30

Café discussion thématique ————————– Autour de l’accompagnement de l’enfant au spectacle, animé par l’écoute bienveillante de la bulle rose et avec des artistes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation des Chamois 11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T10:30:00 2022-02-19T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation des Chamois Adresse 11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation des Chamois Toulouse