2022-06-18 11:00:00 – 2022-08-06 13:00:00 L’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région vous propose de participer à sa célèbre animation “LA BULLE” : des dégustations gratuites de champagne dans nos locaux à Sézanne ! Pour y participer, c’est simple ! Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région, Place de la République, tous les samedis de 11h à 13h du 18 juin au 6 août 2022, de 11h à 13h. Suite aux dégustations, vous pourrez vous rendre à la maison de champagne dont vous avez dégusté le produit le matin même pour une visite commentée et gratuite. De plus, vous aurez la possibilité durant cette visite de participer à notre jeu concours Quiz Spécial Champagne avec à la clé des lots à gagner (8 bouteilles de champagne / 1 coffret avec un bouteille de champagne et 2 coupes gravées / 1 paniers garnis de produits du terroir) ! N’hésitez plus et venez découvrir chaque semaine une maison de champagne de la région des coteaux du sézannais.

Au programme : SAMEDI 18 JUIN de 11h à 13h

CHAMPAGNE PIETREMENT-RENARD

Visite commentée possible l’après-midi à partir de 14h30 – 30, rue des Hauts de Saint-Loup à VILLEVENARD SAMEDI 25 JUIN de 11h à 13h

CHAMPAGNE PIERRE PINARD

Visite commentée possible l’après-midi à partir de 14h30 – 29 rue Gaston Laplatte à SEZANNE SAMEDI 2 JUILLET de 11h à 13h

CHAMPAGNE Bertrand & Bernard DOYARD

Visite commentée possible l’après-midi à partir de 14h30 – 7 rue de la Tuilerie à VINDEY SAMEDI 9 JUILLET de 11h à 13h

CHAMPAGNE JARRY HERITAGE

Visite commentée possible l’après-midi à partir de 14h30 – 14 VC Grande Rue à BETHON SAMEDI 16 JUILLET de 11h à 13h

CHAMPAGNE V & G DUPONT

Visite commentée possible l’après-midi à partir de 14h30 – 29 rue de Villevenard à REUVES DIMANCHE 23 JUILLET de 11h à 13h

CHAMPAGNE YVES JACOPE

Visite commentée possible l’après-midi à partir de 14h30 – 4 Cour du Château à BROYES SAMEDI 30 JUILLET de 11h à 13h

CHAMPAGNE SENDRON-DESTOUCHES

Visite commentée possible l’après-midi à partir de 14h30 – 10 rue de la Blâtrerie à LE BREUIL SAMEDI 6 AOUT de 11h à 13h

CHAMPAGNE JOSEPH CHEVREAU

