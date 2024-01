MARTIN LUMINET LA BULLE CAFE Lille, mercredi 27 mars 2024.

Savoir que sa détermination à en découdre a été décuplée à la suite de sa participation remarquée aux Chantiers des Francofolies de La Rochelle. La continuité sans l’excès de confort. C’est la dynamique que Martin Luminet a impulsée pour aborder cet album, principalement écrit dans une maison au milieu de la forêt auvergnate. Là-bas, ce cinéphile aigu et curieux (au point de concevoir le storyboard et réaliser lui-même ses clips) emmène dans ses bagages ses films de chevet comme Frances Ha, les deux long-métrages de Raymond Depardon ainsi que Before Sunrise / Before Sunset / Before Midnight, trilogie de Richard Linklater autour de la naissance, l’ascension et l’effondrement d’un amour. Parce que ses velléités initiales de se concentrer essentiellement sur l’intimité collective ont été vampirisées par les tourments d’une séparation.Ne pas compter sur lui pour subir la traversée de son existence.

