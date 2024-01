JEY BROWNIE LA BULLE CAFE Lille, samedi 16 mars 2024.

Jey Brownie sait tout faire. Il est de ces artistes qui s’épanouissent dans la diversité et laversatilité musicale, que l’on ne peut cantonner à un genre. C’est dans son ADN, certes, maiségalement dans sa dernière mixtape : Faits divers. Conçu en étroite collaboration avec leproducteur Flem, ce projet montre que le chanteur originaire de Kinshasa peut prendre lalumière tout en s’épanouissant dans les sonorités ténébreuses, il sait faire jaillir les mélodiesau milieu de la gravité. Le parti pris est osé. Mais les quatorze titres de Faits divers, dont des collaborations avec Tiakola, Freeze Corleone et Guy2bezbar, montrent une chose : Jey Brownie ne connaît aucune limite.Son désir d’explorer la noirceur ne pouvait pas trouver meilleur support que Flem, architecte sonore du collectif 667. Lorsqu’il s’agit de convoquer les méandres de la Drill, les basses nébuleuses, c’est lui qu’il faut invoquer. Cette patte unique tranche superbement avec la voix douce et limpide de Jey Brownie, et provoque un contraste rarement entendu. Elle donne de la puissance aux morceaux, leur confère un équilibre, une force.Avec le succès du titre GTB, certifié single d’or et bientôt platine, Jey Brownie rentre dans une autre dimension : celle des artistes qui sont observés, analysés et attendus.Après avoir rempli une Maroquinerie à Paris en octobre 2023, le voilà qu’il s’attaque aux autres villes en France en 2024 !

