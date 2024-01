GOOD BANA LA BULLE CAFE Lille, 1 mars 2024, Lille.

La musique n’a pas d’égal lorsqu’il s’agit de fédérer par l’émotion. Good Bana, artisteémergent et prometteur cette année, adopte cette devise lorsqu’il s’agit de décrire samusicalité.Good Bana se tourne vers la musique et le rap très tôt. D’abord à travers le rap conscientpuis l’égotrip, l’écriture devient vite une pulsion, qu’il recentre progressivement sur sasensibilité au monde extérieur. Sa musicalité tient aussi d’artistes issus de la scène pop,dont la voix ne fait qu’un avec le coeur. Ce personnage atypique à la voix plus queremarquable propose des sonorités et textes raps mêlés à des instrumentales rempliesd’émotions, quasi-cinématiques.Paradoxalement, c’est lorsqu’il parvient complètement à se livrer qu’il fait le choix del’anonymat. D’une part, il ne veut pas perdre, dans l’atteinte du succès qu’il vise, la simplicitédes rapports humains. D’autre part, c’est parce que ses sentiments n’ont pas de visage. Eneffet, Good Bana ne chante pas pour lui, mais pour tous ceux qui se donnent les moyensd’écouter leur coeur.Profitant d’une certaine notoriété acquise grâce à ses derniers titres « Couleur Cactus » et «Millions d’heures », il cumule des dizaines de milliers de streams sur chacune de ses sortieset c’est en étant sur scène qu’il fait chanter ses refrains au public. Définitivement, tout porteà croire que Good Bana sera un artiste à suivre en cette nouvelle année.La ferveur qui se dégage de ses performances galvanisantes lui permet de gagner la finaledu Buzz Booster 2023 en Ile-de-France. Ainsi, il représentera sa région lors de la finalenationale à Nîmes.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59