SAUVAN LA BULLE CAFE Lille Catégorie d’Évènement: Lille SAUVAN LA BULLE CAFE Lille, 6 février 2024, Lille. La chanson pour chanter, l’électro pour danser : Telle est la devise de la musique de Sauvan dont l’ambition avouée est de replacer la chanson à texte au cœur de la fête.Jeune auteur, compositeur et interprète parisien d’électro-variété, la musique de Sauvan offre une vibe unique, mélangeant habilement des éléments issus de la chanson et de la variété, ainsi que de la musique électro.Retrouvez-le en concert sur la scène de la Bulle Café de Lille le 6 février 2024 à 20h30.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30 Réservez votre billet ici LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Code postal 59000 Lieu LA BULLE CAFE Adresse 47 RUE D'ARRAS Ville Lille Departement 59 Lieu Ville LA BULLE CAFE Lille Latitude 50.623089 Longitude 3.067616 latitude longitude 50.623089;3.067616

