SAMBA DE LA MUERTE • Mercredi 15 avril 2023 • La Bulle Café, Lille Mercredi 15 novembre, 20h00 La Bulle Café

SAMBA DE LA MUERTE

Pour Samba de la Muerte, la musique est ce médian permettant de s’orienter dans l’espace, de le traverser afin d’aller au-delà des contrées connues, traçant le chemin d’une création et d’une inspiration libre, indépendante, sans frontière de genre, porteuse d’ une matière sonore qui ne cesse d’évoluer. Expérimenter encore, aller plus loin, repousser les limites et la prise de risque .

Le parcours de Samba de la Muerte fût riche, intense, des concerts aux Transmusicales de Rennes à la première partie du chanteur Patrick Watson, suivi d’une longue tournée pour le pop, coloré et si bien nommé Colors paru en 2016, qui aura mené la formation vers nombre de festivals.

Une évolution mûrie, réfléchie, révélant le choix assumé par Adrien Leprêtre d’y ajouter sa voix au gré des albums successifs, délaissant peu à peu la guitare acoustique afin de laisser toute leur place aux claviers. Affirmation assurée d’un style, qui connaîtra pour autant ses premières mutations en 2019 avec l’album A Life with Large Opening. Un album encensé par la critique, qui mènera la formation normande de la salle parisienne de La Maroquinerie jusqu’aux terres mexicaines.

Ici, la musique fait la part belle à la spontanéité, délivrant une énergie galvanisante et offrant des performances généreuses en public qui ne cessent d’impressionner.

La Bulle Café 47 Rue d'Arras Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Concert Lille