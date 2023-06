RESOLVE • Dimanche 29 Octobre 2023 • La Bulle Café, Lille La Bulle Café Lille, 29 octobre 2023, Lille.

RESOLVE • Dimanche 29 Octobre 2023 • La Bulle Café, Lille Dimanche 29 octobre, 20h30 La Bulle Café

RESOLVE

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2023

LA BULLE CAFE, LILLE

20H30

RESOLVE

Resolve est de retour en tête d’affiche en France cet automne

Tout juste sorti d’une tournée francaise avec While She Sleeps et après avoir enchainé les festivals d’été – dont le Hellfest 2023 – le quartet lyonnais viendra confirmer son statut d’étoile montante de la scène metal moderne.

La puissance de Resolve n’est plus à prouver, tant ils ont écumé les salles de toute l’Europe pour défendre leur premier album Between Me and The Machine (2021/Arising Empire).

Une nouvelle tournée à ne manquer sous aucun prétexte !

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ La Bulle Café,

47/49 Rue d’Arras,

59000 Lille

La Bulle Café 47 Rue d’Arras Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/root/1991-resolve.html »}] [{« link »: « mailto:reservation@tickandyou.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T20:30:00+01:00 – 2023-10-29T22:00:00+01:00

2023-10-29T20:30:00+01:00 – 2023-10-29T22:00:00+01:00

Concert Lille